(Di giovedì 15 settembre 2022) “Il sindaco diaveva annunciato la nascita di ‘Metre’ come la linea ferroviaria del secolo che avrebbe risolto i problemi aini e ai pendolari che quotidianamente percorrono-Ostia e viceversa. Un progetto presentato in pompa magna anche dal presidente della Regione Lazio. Ebbene, con la ‘Metre’ in pista i guai sono raddoppiati: treni in forte ritardo e soppressi, navette bloccate nel traffico con graviper gli utenti, il tutto in concomitanza con la riapertura delle scuole. Un grande, da Atac a Cotral, da. E per i cittadinii soliti,. La sinistra al governo del Campidoglio e della Regione, anziché ...

claudeger55 : @ontherailaway @iannetts70 Da Ostia muoversi col mezzo pubblico negli orari di punta è un terno al lotto... La metr… - PCLetizia : @AngeloBonelli1 cosa ha fatto per la linea treno roma lido? Allo stato attuale uno scempio della mobilità di Roma - italiaserait : Roma-Lido, Picca: “Flop ‘Metromare’, con Gualtieri e Zingaretti ancora disagi infiniti per i romani” - TplRoma : Arrivato il primo treno revisionato del Metromare ?? - iltrenoromalido : RT @OQuotidianaBlog: Arrivato il primo treno revisionato del Metromare -

" Il sindaco diaveva annunciato la nascita di 'MetroMare' come la linea ferroviaria del secolo che avrebbe risolto i problemi ai romani e ai pendolari che quotidianamente percorrono- Ostia e viceversa. Un progetto presentato in pompa magna anche dal presidente della Regione Lazio. Ebbene, con la 'MetroMare' in pista i guai sono raddoppiati: treni in forte ritardo e ...... il 29enne è stato arrestato , insieme ad un amico, alConchiglie di Gallipoli ( Lecce ). ... Lo Presti ha raccontato cosa aveva fatto nei due giorni in cui era sparito, prima aa fare visita ...“Il sindaco di Roma aveva annunciato la nascita di ‘MetroMare’ come la linea ferroviaria del secolo che avrebbe risolto i problemi ai romani e ai pendolari che quotidianamente percorrono Roma-Ostia e ...(AGR) Anche stamattina, come ieri, con la ripresa della scuola e la fine delle ferie per la maggior parte dei romani, abbiamo assistito a tante corse soppresse per mancanza di treni e non di personale ...