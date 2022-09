MOVIOLA – Midtjylland-Lazio | Cataldi trattenuta lieve su Isaksen | per arbitro e Var è rigore

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) Laaffonda ulteriormente in Danimarca. E’ 3-0 per il, anche se francamente ci sono parecchi dubbi sulconcesso ai padroni di casa per ladisu, che non perde occasione per lasciarsi subito andare e cadere a terra. Va detto che, rivisto alla, un contatto c’è, per cui l’non inventa nulla e il Var, soprattutto, non può intervenire. Ma qualche dubbio resta ancora. Dal dischetto Evander batte Provedel ed è tris. SportFace.