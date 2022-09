Mondiali Qatar 2022, i tifosi vogliono un risarcimento per i lavoratori: la risposta della Fifa (Di giovedì 15 settembre 2022) Attraverso un comunicato, la Fifa ha replicato al sondaggio secondo il quale il 73% degli intervistati ritiene che sia necessario risarcire i lavoratori migranti per i danni subiti durante la preparazione dei Mondiali in Qatar. Come affermano le persone in tale sondaggio, commissionato da Amnesty International a YouGov, il risarcimento dovrebbe arrivare proprio da parte della Fifa. Quest’ultima, attraverso una nota, ha ribadito la propria posizione: “La Fifa prende atto del sondaggio condotto per conto di Amnesty International, che vede la partecipazione di 10 paesi europei e cinque paesi del resto del mondo. Gli intervistati potrebbero non essere pienamente consapevoli delle misure attuate negli ultimi anni dalla Fifa e dai suoi ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Attraverso un comunicato, laha replicato al sondaggio secondo il quale il 73% degli intervistati ritiene che sia necessario risarcire imigranti per i danni subiti durante la preparazione deiin. Come affermano le persone in tale sondaggio, commissionato da Amnesty International a YouGov, ildovrebbe arrivare proprio da parte. Quest’ultima, attraverso una nota, ha ribadito la propria posizione: “Laprende atto del sondaggio condotto per conto di Amnesty International, che vede la partecipazione di 10 paesi europei e cinque paesi del resto del mondo. Gli intervistati potrebbero non essere pienamente consapevoli delle misure attuate negli ultimi anni dallae dai suoi ...

