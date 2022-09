Kaspersky | RedLine | lo stealer che si auto diffonde e prende di mira i gamer su YouTube

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – • I ricercatori dihanno individuato un insolito bundle dannoso rivolto aisu. Il suo payload principale è, uno dei Trojan più comuni utilizzati per rubare password e credenziali dai browser. • Come hanno osservato gli esperti dinella recente panoramica sulle minacce informatiche legate al gaming, il malware di tipoviene spesso distribuito sotto le sembianze di hack di gioco, cheat e crack. •è in grado di sottrarre nomi utente, password, cookie, dati di carte bancarie efill data da browser basati su Chromium e Gecko, dati da cryptowallet, programmi di messaggistica istantanea e client FTP/SSH/VPN, nonché file con estensioni particolari Milano, ...