Juve-Benfica 1-2, bianconeri ribaltati in casa (Di giovedì 15 settembre 2022) La Juventus perde 2-1 in casa con il Benfica anche la seconda partita del girone di Champions, dopo il ko all`esordio con il Psg. Allo Stadium, Milik firma il vantaggio lampo dopo 4`, poi il Benfica cresce e dopo due occasioni colossali trova il pari con Joao Mario su rigore concesso per fallo di Miretti.Nella ripresa i portoghesi dominano e David Neres la ribalta; Bonucci provvidenziale in due occasioni, nel finale Kean colpisce un palo e Bremer si divora il pari. Juve a 0 punti nel girone Girone H: Juventus-Benfica 1-2, Maccabi Haifa-PSG 1-3 Classifica: Benfica, Psg 6, Juventus, Maccabi Haifa 0. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 settembre 2022) Lantus perde 2-1 incon ilanche la seconda partita del girone di Champions, dopo il ko all`esordio con il Psg. Allo Stadium, Milik firma il vantaggio lampo dopo 4`, poi ilcresce e dopo due occasioni colossali trova il pari con Joao Mario su rigore concesso per fallo di Miretti.Nella ripresa i portoghesi dominano e David Neres la ribalta; Bonucci provvidenziale in due occasioni, nel finale Kean colpisce un palo e Bremer si divora il pari.a 0 punti nel girone Girone H:ntus-1-2, Maccabi Haifa-PSG 1-3 Classifica:, Psg 6,ntus, Maccabi Haifa 0.

