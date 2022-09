In tanti sul Lungomare per la gara amatoriale dedicata alla pesca (Di giovedì 15 settembre 2022) Domenica 11 settembre in una giornata di sole, presso il Lungomare di Salerno si e’ svlto l’ormai celebre Trofeo Città di Salerno, gara amatoriale dedicata alla pesca alla bolognese. Decine di iscritti da tutto il sud Italia, Calabria, Puglia, Lazio e non di meno iscritti da tutte le province Campane, Avellino, Caserta, Benevento, Napoli e provincia sud di Salerno. Raduno ordinato ed in perfetto orario, con un via al fischietto alle ore 8, dispensato dal Direttore di gara nonché Presidente del Fisherman Club Salerno Antonio Venosi. Campo di gara in ottime condizioni, mare calmo e dalla discreta colorazione che faceva presagire una ottima giornata di catture. Prima ora di gara ricca di catture di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) Domenica 11 settembre in una giornata di sole, presso ildi Salerno si e’ svlto l’ormai celebre Trofeo Città di Salerno,bolognese. Decine di iscritti da tutto il sud Italia, Calabria, Puglia, Lazio e non di meno iscritti da tutte le province Campane, Avellino, Caserta, Benevento, Napoli e provincia sud di Salerno. Raduno ordinato ed in perfetto orario, con un via al fischietto alle ore 8, dispensato dal Direttore dinonché Presidente del Fisherman Club Salerno Antonio Venosi. Campo diin ottime condizioni, mare calmo e ddiscreta colorazione che faceva presagire una ottima giornata di catture. Prima ora diricca di catture di ...

