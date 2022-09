Eurostat, in Italia una persona su 4 a rischio povertà (Di giovedì 15 settembre 2022) BRUXELLES – Una persona su quattro in Italia è a rischio povertà. E’ quanto emerge dalle stime Eurostat al 2021, in cui il dato risulta comunque provvisorio. Si tratta nel dettaglio del 25,2%, e in aumento rispetto al 24,9% del 2020. Tra i singoli Stati dell’Ue, tassi maggiori si registrano in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia e Spagna (entrambe al 28%). Ai livelli più bassi Cechia (11), Slovenia (13%) e Finlandia (14%). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 settembre 2022) BRUXELLES – Unasu quattro inè a. E’ quanto emerge dalle stimeal 2021, in cui il dato risulta comunque provvisorio. Si tratta nel dettaglio del 25,2%, e in aumento rispetto al 24,9% del 2020. Tra i singoli Stati dell’Ue, tassi maggiori si registrano in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia e Spagna (entrambe al 28%). Ai livelli più bassi Cechia (11), Slovenia (13%) e Finlandia (14%). L'articolo L'Opinionista.

