Calcio | Sarri | ' squadra soffre di crolli improvvisi | se problema sono io devo fare passo indietro'

(Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Avete visto vecchi fantasmi della scorsa stagione? "Purtroppo non ci vedo grandi diversità. Questiemotivisimili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazioneio,un, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizioin conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-1 in Europa League contro il Midtjylland. "Questa è una partita che non abbiamo giocato, e non l'abbiamo giocata per presunzione -sottolinea-. Alla base di queste partite c'è una grande dose di ...

Dopo il successo contro il Verona in Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri cede di schianto in Europa. Brutta sconfitta per la Lazio in Europa League con i biancocelesti che perdono 5-1 in casa del Midtjylland. Di Milinkovic l'unico gol della Lazio.