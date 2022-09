Tabellone Wta Portoroz 2022, Raducanu numero uno: al via Trevisan e Paolini (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor). Difenderanno i colori azzurri Martina Trevisan, testa di serie numero quattro, e Jasmine Paolini, vincitrice della manifestazione l’anno scorso. Guidano il seeding la britannica Emma Raducanu e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Presenti anche la kazaka Elena Rybakina, trionfatrice a Wimbledon nel mese di luglio, e l’australiana Tomljanovic, che pochi giorni fa ha posto fine alla carriera di Serena Williams a New York. Attenzione anche alla francese Cornet e alla giovane danese Tauson, giocatrici sempre insidiose su questi campi. Di seguito il Tabellone completo. IL Tabellone COMPLETO SECONDO TURNO (1/WC) Raducanu vs (Q) Friedsam Parry vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). Difenderanno i colori azzurri Martina, testa di seriequattro, e Jasmine, vincitrice della manifestazione l’anno scorso. Guidano il seeding la britannica Emmae la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Presenti anche la kazaka Elena Rybakina, trionfatrice a Wimbledon nel mese di luglio, e l’australiana Tomljanovic, che pochi giorni fa ha posto fine alla carriera di Serena Williams a New York. Attenzione anche alla francese Cornet e alla giovane danese Tauson, giocatrici sempre insidiose su questi campi. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO SECONDO TURNO (1/WC)vs (Q) Friedsam Parry vs ...

