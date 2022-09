Sabato 17 Perugia e la scuola Volumnio su Rai 1 ad “Uno Mattina in famiglia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma tv di Rai Uno “Uno Mattina in famiglia”, per la stagione 2022/2023, riparte dedicando spazio a una scuola di Perugia. Il format in programmazione si intitola “Generazione Tsunami” ed è rivolto a ragazze e ragazzi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado. Perugia e la scuola di Ponte San Giovanni A. Volumnio, facente parte dell’Istituto comprensivo Perugia 12, sono state scelte per la prima puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda Sabato 17 settembre dalle 9.30 alle 10.00 su Rai1. Gli studenti coinvolti nel programma sono guidati dallo psicologo Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma tv di Rai Uno “Unoin”, per la stagione 2022/2023, riparte dedicando spazio a unadi. Il format in programmazione si intitola “Generazione Tsunami” ed è rivolto a ragazze e ragazzi della seconda classe dellasecondaria di primo grado.e ladi Ponte San Giovanni A., facente parte dell’Istituto comprensivo12, sono state scelte per la prima puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda17 settembre dalle 9.30 alle 10.00 su Rai1. Gli studenti coinvolti nel programma sono guidati dallo psicologo Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti ...

