Le destre d'Europa sono più vive delle sinistre: come sta cambiando la politica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con molta probabilità la Svezia non avrà più, fra qualche giorno, un governo socialdemocratico. Sì, proprio la Patria del welfare, quella che veniva dipinta a sinistra come la terra del benessere diffuso e dell'alta qualità della vita, dovrebbe essere guidata da una coalizione di centrodestra. Comunque andrà a finire (mancano ancora una manciata di voti per dire chiusa la partita), il dato più sorprendente è che, con circa un quinto dei suffragi, il partito dei Democratici, che la stampa mainstream continuerà a definire di «estrema destra», è diventato il secondo partito del Paese grazie a Jimmie Åkesson, un leader quarantatreenne che, come Giorgia Meloni in Italia, ha impresso alla formazione una rapida trasformazione in senso moderno. Il tutto all'insegna di uno slogan un po' trumpiano, ma che la dice lunga sulle sue intenzioni: «la Svezia deve ...

