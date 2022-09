Juventus, record negativo in Champions: prima volta con due sconfitte su due (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus perde ancora. Dopo la sconfitta esterna all’esordio contro il Psg, la squadra di Massimiliano Allegri cade sotto i colpi del Benfica all’Allianz Stadium. Copione simile ad altre gare della stagione: il gol in avvio, poi il calo e la rimonta. La Juventus nella sua storia non aveva mai iniziato una fase a gironi di Champions League con due sconfitte nelle prime due gare. Si complica il girone per i bianconeri che dovranno rialzare la testa nel terzo match contro il Maccabi Haifa il 5 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laperde ancora. Dopo la sconfitta esterna all’esordio contro il Psg, la squadra di Massimiliano Allegri cade sotto i colpi del Benfica all’Allianz Stadium. Copione simile ad altre gare della stagione: il gol in avvio, poi il calo e la rimonta. Lanella sua storia non aveva mai iniziato una fase a gironi diLeague con duenelle prime due gare. Si complica il girone per i bianconeri che dovranno rialzare la testa nel terzo match contro il Maccabi Haifa il 5 ottobre. SportFace.

