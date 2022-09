Il lungo addio a Elisabetta a Westminster Hall. Storia, rituali e occhi puntati su William e Harry (video) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il commiato del popolo scozzese, il lungo addio alla Regina Elisabetta si concentra ora nella storica sala di a Westminster Hall, aperta nel passato per la Regina Madre (nel 2002), e prima ancora per Winston Churchill (nel 1965). E dove otto giovani guardie dei granatieri – nella caratteristica uniforme rossa e a capo scoperto, dopo essersi tolti i colbacchi di pelliccia d’orso in segno di rispetto – nel pomeriggio hanno portato il feretro di Sua Maestà da Buckingham Palace, su un affusto di cannone. LEGGI ANCHE Elisabetta, l'addio di Harry all'amata nonna: "Sei stata la mia bussola. Grazie del tuo sorriso" Leader in navetta per l'addio a Elisabetta: il rigido protocollo per camera ardente e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo il commiato del popolo scozzese, ilalla Reginasi concentra ora nella storica sala di a, aperta nel passato per la Regina Madre (nel 2002), e prima ancora per Winston Churchill (nel 1965). E dove otto giovani guardie dei granatieri – nella caratteristica uniforme rossa e a capo scoperto, dopo essersi tolti i colbacchi di pelliccia d’orso in segno di rispetto – nel pomeriggio hanno portato il feretro di Sua Maestà da Buckingham Palace, su un affusto di cannone. LEGGI ANCHE, l'diall'amata nonna: "Sei stata la mia bussola. Grazie del tuo sorriso" Leader in navetta per l': il rigido protocollo per camera ardente e ...

