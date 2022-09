Giovanni van Bronckhorst carica i suoi in vista del Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'allenatore dei Rangers pungola l'orgoglio dei suoi giocatori Giovanni van Bronckhorst chiede ai suoi giocatori, dopo la opaca partita contro l’Ajax, di migliorare la loro prestazione, per la partita contro il Napoli. I Rangers hanno perso entrambe le ultime due partite 4-0 Celtic e Ajax sottolineando che potrebbe indicare ben sette giocatori che non hanno raggiunto il loro livello. Giovanni van Bronckhorst ha intimato i suoi giocatori a rispondere alle critiche feroci che sono seguite alle successive e pesanti sconfitte. I Rangers hanno subito otto gol senza risposta contro Celtic e Ajax e a seguire, questa sera affronteranno il Napoli la capolista di Serie A. Van Bronckhorst è stato provocatorio di fronte ai ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'allenatore dei Rangers pungola l'orgoglio deigiocatorivanchiede aigiocatori, dopo la opaca partita contro l’Ajax, di migliorare la loro prestazione, per la partita contro il. I Rangers hanno perso entrambe le ultime due partite 4-0 Celtic e Ajax sottolineando che potrebbe indicare ben sette giocatori che non hanno raggiunto il loro livello.vanha intimato igiocatori a rispondere alle critiche feroci che sono seguite alle successive e pesanti sconfitte. I Rangers hanno subito otto gol senza risposta contro Celtic e Ajax e a seguire, questa sera affronteranno illa capolista di Serie A. Vanè stato provocatorio di fronte ai ...

Bizzarremedia : Kim respinge, Anguissa/Lobo seconde palle per Zielo, Kvara alle spalle di Tavernier #RangersNapoli - sportli26181512 : Diretta #Rangers-#Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: All'Ibrox Stadium di Glas… - NevaEndingMural : RT @artistvaneyck: Portrait of Giovanni Arnolfini, 1435 #janvaneyck #northernrenaissance - artoflabour : RT @artistvaneyck: Portrait of Giovanni Arnolfini, 1435 #janvaneyck #northernrenaissance - EkGaetan : RT @artistvaneyck: Portrait of Giovanni Arnolfini, 1435 #janvaneyck #northernrenaissance -