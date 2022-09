Frosinone | maxi operazione antidroga

(Di mercoledì 14 settembre 2022) , arrestati i componenti di famiglia di Rom. Duro colpo allo spaccio di droga a Sora e nei comuni attigui. La Polizia ha stanato un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsione e usura. Elicotteri in volo dalle prime luci dell’alba: gli agenti hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP della Procura di Cassino e nei confronti di soggetti riconducibili ad una famiglia di etnia Sinti ritenuti responsabili di aver monopolizzato l’attività di spaccio di stupefacenti, oltre all’usura e all’estorsione ai danni di imprenditori. Le indagini, scaturite dallo svolgimento di corse clandestine di cavalli per le strade cittadine nel periodo del lockdown hanno consentito di delineare i contorni di un’articolata organizzazione caratterizzata dal vincolo familiare che ha reso ancor più laboriose le indagini. L'articolo proviene da Italia ...

