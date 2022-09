Fedez: Tornare a X Factor ha più di un significato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chiara, ti chiedo una cosa a X Factor non fare appelli al voto La Stampa, di Luca Dondoni, pag. 32 ePr me quest’anno accettare X Factor ha più di un significato. Sono tornato dietro quel tavolo anche perché ero uscito in modo traumatico». (…) Federico, qualche giorno fa al Gran Premio di Monza con sua moglie Chiara Ferragni ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Com’è stato? «È durata pochissimo, ma incontrare un uomo come lui è stataun’emozione». Tra poco si vota, cosa si aspetta, cosa spera? «Deciderà chi andrà a votare. Abbiamo in mano il nostro destino e sta solo a noi decidere che cosa succederà dopo. Io sono una persona che sta a guardare cosa succede nel mondo e prenderò atto di quello che accadrà: qualsiasi cosa gli italiani decideranno divotare sarà solo a loro insindacabile giudizio e ne prenderò ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 settembre 2022) Chiara, ti chiedo una cosa a Xnon fare appelli al voto La Stampa, di Luca Dondoni, pag. 32 ePr me quest’anno accettare Xha più di un. Sono tornato dietro quel tavolo anche perché ero uscito in modo traumatico». (…) Federico, qualche giorno fa al Gran Premio di Monza con sua moglie Chiara Ferragni ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Com’è stato? «È durata pochissimo, ma incontrare un uomo come lui è stataun’emozione». Tra poco si vota, cosa si aspetta, cosa spera? «Deciderà chi andrà a votare. Abbiamo in mano il nostro destino e sta solo a noi decidere che cosa succederà dopo. Io sono una persona che sta a guardare cosa succede nel mondo e prenderò atto di quello che accadrà: qualsiasi cosa gli italiani decideranno divotare sarà solo a loro insindacabile giudizio e ne prenderò ...

