ATP Finals 2022: Sinner nel mezzo della lotta, a Berrettini serve un'impresa (e potrebbe non bastare) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alle spalle lo US Open 2022, con l'incoronazione di Carlos Alcaraz come nuovo numero 1 al mondo, l'obiettivo dei più grandi giocatori al mondo si sposta verso l'ultimo appuntamento di rilievo della stagione, le ATP Finals che saranno di scena a Torino. Al momento però il cemento piemontese rischia di non poter tifare nemmeno per un italiano, con Jannik Sinner e Matteo Berrettini ancora a caccia del pass. Ad oggi, 14 settembre (quindi a due mesi dalla manifestazione) le premesse non sono delle più rosee per il tennista romano, quindicesimo giocatore del ranking con 2360 punti; va un po' meglio invece per Jannik, undicesimo con 3200 punti e dunque lontano soltanto 350 punti dall'ottavo posto utile per le Finals occupato da Cameron Norrie. Da tener conto che le cose possono però cambiare:

