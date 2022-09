Ultime Notizie – Var e Juve, Iervolino: "Ripetere partita? No problem per Salernitana" (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”. Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato per fuorigioco dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik. “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo”, dice da Torino il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l’allenatore sarebbe meglio pagare una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Errore arbitrale inntus-? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’èa”. Così il presidente dellaDaniloai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato per fuorigioco dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik. “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo”, dice da Torino il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l’allenatore sarebbe meglio pagare una ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - sardanews : Coronavirus, un decesso in provincia di Oristano e 549 nuovi casi in Sardegna nelle ultime 24 ore… - FulviaFrongia : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… -