Ultime Notizie – Fdi, Chiara Colosimo a Adnkronos Live – L'intervista (Di martedì 13 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre, gli impegni che attendono il prossimo governo, i rapporti all'interno del centrodestra: sono alcuni dei temi toccati da Chiara Colosimo, consigliera regionale di Fdi nel Lazio e candidata alla Camera per le prossime politiche, ospite di Adnkronos Live.

