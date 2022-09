Tutto pronto per la terza settimana del “Settembre del Moscato di Scanzo” (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto pronto per la terza settimana in compagnia del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” con tantissime iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio. Giovedì 15 Settembre il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo vi aspetta nella sua affascinante sede alle ore 20:30 per “Scanzo Gourmet Experience”, un imperdibile appuntamento per degustare il pregiato passito accompagnato a gustosi patè. Venerdì 16 Settembre, in collaborazione con Qui ed Ora Residenza Teatrale, andrà in scena alle ore 21:00 presso l’azienda agricola Pagnoncelli Folcieri lo spettacolo “Il Censimento dei Radical Chic” ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022)per lain compagnia del “deldie dei sapori scanzesi” con tantissime iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio. Giovedì 15il Consorzio di Tuteladivi aspetta nella sua affascinante sede alle ore 20:30 per “Gourmet Experience”, un imperdibile appuntamento per degustare il pregiato passito accompagnato a gustosi patè. Venerdì 16, in collaborazione con Qui ed Ora Residenza Teatrale, andrà in scena alle ore 21:00 presso l’azienda agricola Pagnoncelli Folcieri lo spettacolo “Il Censimento dei Radical Chic” ...

