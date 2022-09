The Imperfects, la recensione: una nuova serie Netflix che unisce i superpoteri all'horror (Di martedì 13 settembre 2022) La recensione di The Imperfects: la nuova serie che fonde horror e fantascienza, disponibile in streaming su Netflix, narra le vicende di tre ragazzi decisi a trovare lo scienziato che li ha sottoposti ad un esperimento dai mostruosi effetti collaterali. Come vedremo nella nostra recensione di The Imperfects, questa nuova serie Netflix divisa in dieci episodi da 45 minuti ciascuno che è immediatamente balzata in cima alla classifica dei titoli più visti della piattaforma, unisce (a tratti con successo) una serie di generi diversi: dall'horror alla commedia, dal dramma adolescenziale fino al fantasy incentrato sui superpoteri. Come per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Ladi The: lache fondee fantascienza, disponibile in streaming su, narra le vicende di tre ragazzi decisi a trovare lo scienziato che li ha sottoposti ad un esperimento dai mostruosi effetti collaterali. Come vedremo nella nostradi The, questadivisa in dieci episodi da 45 minuti ciascuno che è immediatamente balzata in cima alla classifica dei titoli più visti della piattaforma,(a tratti con successo) unadi generi diversi: dall'alla commedia, dal dramma adolescenziale fino al fantasy incentrato sui. Come per ...

