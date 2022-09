Tempo di raccolta delle olive a Cerveteri | approvata la delibera di Giunta

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 settembre 2022)– Lacomunale dihato la pubblicazione del bando per l’affidamento dellaprodotte dalle piante di Olivo di proprietà comunale nel territorio. Diverse, come di consueto, le aree individuate: si tratta di quelle adiacenti il Palazzo del Granarone, nella zona del parcheggio davanti il Cimitero Vecchio, all’interno del Parco della Legnara, Lungo la Via Settevene Palo davanti le Scuole Elementari e in Via Fontana Morella, angolo Via MartiriFoibe. “Il caldo anomalo di questa estate ci ha spinti ad anticipare l’approvazione della– dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – molte piante infatti già stanno dando i propri frutti e ci è sembrato giusto ...