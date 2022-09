Sudditi in attesa fuori Buckingham Palace con tende e sedie da giorni (Di martedì 13 settembre 2022) Londra dice addio alla sua sovrana assiepando Buckingham Palace e la zona di Westminster Hall in attesa dell’ultimo addio alla salma. In migliaia sono in coda da giorni per l’arrivo, in giornata, del feretro della regina Elisabetta. Secondo i tabloid britannici centinaia e centinaia di Sudditi sono assiepati nell’area anche da oltre 35 ore. Il tempo è inclemente come spesso accade a Londra. Per l’arrivo della salma i meteorologi avvertono che l’estate lascerà il passo all’inverno. E, quindi, sarà davvero un gesto di estrema devozione quella degli inglesi che saluteranno sotto l’acqua la regina più longeva della storia. L’omaggio dei Sudditi a Elisabetta II Leggi anche › La regina Elisabetta torna a Londra. E ad ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 settembre 2022) Londra dice addio alla sua sovrana assiepandoe la zona di Westminster Hall indell’ultimo addio alla salma. In migliaia sono in coda daper l’arrivo, in giornata, del feretro della regina Elisabetta. Secondo i tabloid britannici centinaia e centinaia disono assiepati nell’area anche da oltre 35 ore. Il tempo è inclemente come spesso accade a Londra. Per l’arrivo della salma i meteorologi avvertono che l’estate lascerà il passo all’inverno. E, quindi, sarà davvero un gesto di estrema devozione quella degli inglesi che saluteranno sotto l’acqua la regina più longeva della storia. L’omaggio deia Elisabetta II Leggi anche › La regina Elisabetta torna a Londra. E ad ...

