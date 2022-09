Soraia Allam operata per un problema di salute | cosa è successo e come sta FOTO

(Di martedì 13 settembre 2022) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, ha dato luogo ad un botta e risposta con i fan di Instagram in cui ha svelato di essere stata. La giovane ha ammesso di aver avuto undiper cui è stato necessario ricorrere ad un intervento. Prima d’ora non aveva mai toccato L'articolo proviene da KontroKultura.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne eCeruti , scelta di Luca Salatino, esprime il suo parare sulla nuova opportunità data all'amica Federica Aversano , confessando poi di essere ricorsa alla chirurgia estetica . Uomini e ...Ad avere la meglio quindi a questo punto è stato il fidanzato diCeruti , e la sua partecipazione potrebbe essere stata anticipata anche dal conduttore. In particolare il quinto indizio ...Nelle ultime ore Soraia Ceruti ha fatto ai suoi fan una dichiarazione davvero molto intima e personale. Mentre la sua storia d’amore con Luca ...Gossip TV Soraia Allam Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fa una rivelazione inaspettata: c’entra la chirurgia estetica. Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e ...