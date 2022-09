Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di martedì 13 settembre 2022) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A Novara 7 Pro Patria 7 Pordenone 7 Padova 6 Sangiuliano 6 Pergolettese 6 Feralpisalò 6 Vicenza 6 Arzignano 5 Juventus U23 5 Lecco 4 Renate 3 Pro Vercelli 3 Trento 3 Virtus Verona 2 Triestina 2 Albinoleffe 1 Piacenza 1 Mantova 0 Girone B Carrarese 6 Entella 6 Gubbio 4 S. Donato Tavarnelle 4 Siena ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A Novara 7 Pro Patria 7 Pordenone 7 Padova 6 Sangiuliano 6 Pergolettese 6 Feralpisalò 6 Vicenza 6 Arzignano 5 Juventus U23 5 Lecco 4 Renate 3 Pro Vercelli 3 Trento 3 Virtus Verona 2 Triestina 2 Albinoleffe 1 Piacenza 1 Mantova 0 Girone B Carrarese 6 Entella 6 Gubbio 4 S. Donato Tavarnelle 4 Siena ...

