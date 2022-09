Rocco Siffredi: “Ilary orgogliosa non ha perdonato le corna, è fredda e calcolatrice” (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera e la dura replica di Ilary Blasi tramite avvocato, nel Totti-Blasi gate è entrato a gamba tesa anche Rocco Siffredi che è stato intervistato da MOW Magazine. “Da amico di Francesco, che ho sempre definito “l’unico calciatore che poteva fare il mio lavoro”, so che è una persona estremamente sincera. Il suo è stato un atto di coraggio e amore nei confronti della moglie, si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia”. Rocco Siffredi ha poi continuato: “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera e la dura replica diBlasi tramite avvocato, nel Totti-Blasi gate è entrato a gamba tesa ancheche è stato intervistato da MOW Magazine. “Da amico di Francesco, che ho sempre definito “l’unico calciatore che poteva fare il mio lavoro”, so che è una persona estremamente sincera. Il suo è stato un atto di coraggio e amore nei confronti della moglie, si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia”.ha poi continuato: “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a ...

