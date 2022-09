Massacrato a bottigliate da un immigrato mentre aspetta il bus: l’incubo di un 70enne (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set — Massacrato a bottigliate in testa senza alcun motivo — colpevole solo di trovarsi nel luogo sbagliato e al momento sbagliato — dal solito immigrato in preda al delirio alcolico che ha voluto sfogare la propria frustrazione sul primo innocente che gli è capitato a tiro. E’ accaduto a un anziano di 70 anni che si trovava alla fermata dell’autobus sul trafficato viale Palmiro Togliatti, nella Capitale. Dopo l’attacco la vittima si è trascinata sanguinante davanti al bar Mago del Caffè, a Don Bosco, dove i presenti gli hanno prestato e prime cure e hanno allertato le forze dell’ordine. immigrato capoverdiano massacra pensionato Autore del pestaggio è un immigrato capoverdiano di 28 anni. Stando al racconto del 70enne lo straniero gli sarebbe comparso davanti completamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set —in testa senza alcun motivo — colpevole solo di trovarsi nel luogo sbagliato e al momento sbagliato — dal solitoin preda al delirio alcolico che ha voluto sfogare la propria frustrazione sul primo innocente che gli è capitato a tiro. E’ accaduto a un anziano di 70 anni che si trovava alla fermata dell’autobus sul trafficato viale Palmiro Togliatti, nella Capitale. Dopo l’attacco la vittima si è trascinata sanguinante davanti al bar Mago del Caffè, a Don Bosco, dove i presenti gli hanno prestato e prime cure e hanno allertato le forze dell’ordine.capoverdiano massacra pensionato Autore del pestaggio è uncapoverdiano di 28 anni. Stando al racconto dello straniero gli sarebbe comparso davanti completamente ...

GianpaoloToson : RT @IlPrimatoN: Integrazione come se piovesse - Max69841174 : RT @IlPrimatoN: Integrazione come se piovesse - Cuorenero17 : RT @IlPrimatoN: Integrazione come se piovesse - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Integrazione come se piovesse - IlPrimatoN : Integrazione come se piovesse -

Roma, paura sulla Togliatti: colpito a bottigliate mentre aspetta il bus Massacrato di botte senza un motivo. Lui è un anziano di 70 anni, romano, che si apprestava, alle 6 ... pur non volendolo, in uno straniero sulla trentina, che senza un motivo, l'ha preso a bottigliate ... Ischia, cameriere massacrato per un apprezzamento a una cliente Napoli . In un noto hotel di iscgia un cameriere avrebbe fatto un apprezzamento a una cliente e questo sarebbe bastato per scatenare la furia di altri due clienti che lo hanno preso a bottigliate in testa. Il cameriere, 49 anni, è finito d'urgenza in sala operatoria, trasportato in elicottero all'ospedale del Mare: prognosi di 45 giorni. La denuncia è scattata per un 35enne e di un ... IL GIORNO Roma, paura sulla Togliatti: colpito a bottigliate mentre aspetta il bus Massacrato di botte senza un motivo. Lui è un anziano di 70 anni, romano, che si apprestava, alle 6 del mattino, a prendere l'autobus. Si è imbattuto, pur non volendolo, in ... Pugni, calci e bottigliate nel giardino pubblico FIRENZE: Ad avere la peggio è stata una coppia di quarantenni, feriti gravemente da un uomo senza fissa dimora al culmine di una violenta lite ... di botte senza un motivo. Lui è un anziano di 70 anni, romano, che si apprestava, alle 6 ... pur non volendolo, in uno straniero sulla trentina, che senza un motivo, l'ha preso a...Napoli . In un noto hotel di iscgia un cameriere avrebbe fatto un apprezzamento a una cliente e questo sarebbe bastato per scatenare la furia di altri due clienti che lo hanno preso ain testa. Il cameriere, 49 anni, è finito d'urgenza in sala operatoria, trasportato in elicottero all'ospedale del Mare: prognosi di 45 giorni. La denuncia è scattata per un 35enne e di un ... Casalmaggiore, massacrato di botte al bar: rintracciato uno degli aggressori Massacrato di botte senza un motivo. Lui è un anziano di 70 anni, romano, che si apprestava, alle 6 del mattino, a prendere l'autobus. Si è imbattuto, pur non volendolo, in ...FIRENZE: Ad avere la peggio è stata una coppia di quarantenni, feriti gravemente da un uomo senza fissa dimora al culmine di una violenta lite ...