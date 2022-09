Londra, Elisabetta II torna a Buckingham Palace. E' l'ultima volta (Di martedì 13 settembre 2022) - La salma resterà al palazzo per l'ultima notte prima di essere trasferita domani nella Westminster Hall. Russia esclusa dai ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022) - La salma resterà al palazzo per l'notte prima di essere trasferita domani nella Westminster Hall. Russia esclusa dai ...

SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - fanpage : Russia, Bielorussia e Birmania non sono state invitate a partecipare ai funerali di Stato della Regina Elisabetta I… - SkyTG24 : Morte #ReginaElisabetta, #Londra esclude la #Russia dagli inviti a funerali. LIVE - giulianol : RT @ultimenotizie: La #Russia è stata esclusa senza sorprese, per volere del governo britannico, dagli inviti al solenne funerale di Stato… - Montes1301 : @Arineedyourlove Per seguire il feretro della Regina Elisabetta che arriva a Londra Andrà in onda dalle 14:45 alle… -