La Procura di Roma apre un’inchiesta sugli extraprofitti

(Di martedì 13 settembre 2022) Ladiha aperto un fascicolodelle aziende del settore energetico. Sulla questione Verdi e Sinistra Italiana avevano presentato un esposto che ipotizzava i reati di evasione fiscale e frode per le “tasse non pagate dai colossi energetici”. Stessa cosa aveva fatto anche il Codacons. Codacons, Verdi e Sinistra italiana avevano presentato un espostoLadella Capitale, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti legali, nell’ambito dell’apertura dell’indagine riguardante gliha chiesto alla Guardia di Finanza un’informativa. Al momento il procedimento, sempre in base a quanto hanno riferito fonti giudiziarie all’Ansa, è stato aperto come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di ...