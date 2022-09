Guasto sulla Roma-Lido: treni in ritardo, la rabbia dei pendolari (Di martedì 13 settembre 2022) Quasi ogni giorno sulla Roma-Lido ce n’è una. E i viaggiatori, soprattutto quelli che ora hanno ripreso il lavoro e hanno la sveglia presto, lo sanno bene. Perché cambia il nome della linea, che ora è MetRomare, ma non i disagi e anche questa mattina, poco dopo le 6, un Guasto ha impedito ai pendolari di salire sul treno e raggiungere la destinazione. Corsa soppressa sulla Roma Lido Come ha fatto sapere Astral Infomobilità, per via di un Guasto è stata soppressa la corsa da Colombo alle 6 e sono state attivate delle navette, che sono partite alle 6.15 e alle 6.25 (quest’ultima da Acilia). Ora la situazione sembrerebbe essere tornata sotto controllo, nonostante i treni registrino ancora dei ritardi, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Quasi ogni giornoce n’è una. E i viaggiatori, soprattutto quelli che ora hanno ripreso il lavoro e hanno la sveglia presto, lo sanno bene. Perché cambia il nome della linea, che ora è Metre, ma non i disagi e anche questa mattina, poco dopo le 6, unha impedito aidi salire sul treno e raggiungere la destinazione. Corsa soppressaCome ha fatto sapere Astral Infomobilità, per via di unè stata soppressa la corsa da Colombo alle 6 e sono state attivate delle navette, che sono partite alle 6.15 e alle 6.25 (quest’ultima da Acilia). Ora la situazione sembrerebbe essere tornata sotto controllo, nonostante iregistrino ancora dei ritardi, da ...

