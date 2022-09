Come vive un bambino il cambiamento? (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa rappresenta per i bambini il cambiamento? Di sicuro é un’emozione forte. Una tempesta di sentimenti spesso in antitesi tra loro. Ho chiesto ad alcuni bambini che hanno lasciato la scuola primaria di inviarmi qualche riflessione. Qualcuno ha scritto dei versi: Luigi – Le medie: inizia un percorso difficile da affrontare. Lasciare le elementari non è Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa rappresenta per i bambini il? Di sicuro é un’emozione forte. Una tempesta di sentimenti spesso in antitesi tra loro. Ho chiesto ad alcuni bambini che hanno lasciato la scuola primaria di inviarmi qualche riflessione. Qualcuno ha scritto dei versi: Luigi – Le medie: inizia un percorso difficile da affrontare. Lasciare le elementari non è Il Blog di Giò.

RaiTre : 'Ho sentito come batteva uno dei suoi tre cuori prima di liberarlo da una trappola inventata dal predatore intellig… - Lucy_simplyLucy : RT @Lantidiplomatic: 'Innanzitutto va detto che la parola sovranismo non è un’invenzione di chi ne è tacciato ma – come avviene con “populi… - letmebema : oggi mi sono rivista con una mia amica che per lavoro non vive più qui e pensavo che è proprio vero che anche se co… - alfolongvood99 : RT @partommi: “Le Sirene non possono essere nere perché vivono in fondo al mare e quindi non hanno mai preso il sole” Vuoi davvero sapere… - Bolpet : RT @Lantidiplomatic: 'Innanzitutto va detto che la parola sovranismo non è un’invenzione di chi ne è tacciato ma – come avviene con “populi… -