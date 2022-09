Carlo in visita in Irlanda del Nord | la folla lo applaude | ma pesa il nodo dell’indipendenza

(Di martedì 13 settembre 2022) Giornata particolarmente significativa per reIII, che oggi è arrivato a Belfast, indelcon la regina Camilla, nell’ambito del tour che sta facendo nel Regno Unito a seguito della morte di Elisabetta. Al loro arrivo al castello di Hillsborough, la residenza reale nella regione, i sovrani sono stati accolti da centinaia di persone accorse per salutarli e portare il cordoglio per la morte della regina. A fronte di questa accoglienza calorosa, però, l’delresta un fronte caldissimo per il nuovo re che, superati i giorni del lutto, con ogni probabilità dovrà vedersela con le posizioni indipendentiste, che ora promettono di riaffacciarsi con rinnovata forza sia qui sia in Scozia. LadiIII indel ...

, 73 anni, e' in tourne'e in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito per celebrare l'inizio del suo regno. Dovrebbe inoltre visitare il Galles venerdi' 16 settembre, in unaprogrammata ...... laculminerà in una liturgia in memoria di Elisabetta, celebrata a partire dalle 15 locali (le 16 in Italia), nella cattedrale di St Anne. Rito a cui, oltre ae a Camilla, assisteranno ... La prima visita da sovrano di Carlo III in Irlanda del Nord Re Carlo III si è impegnato a Belfast a raccogliere il testimone dalla madre, Elisabetta II, anche per quanto riguarda gli impegni della corona nei confronti dell’Irlanda del Nord, un ...Il neo incoronato re Carlo III e la regina consorte Camilla arrivano al castello di Hillsborough, nell'Irlanda del Nord, dove salutano folle ...