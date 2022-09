Brucia l' ospedale di Barletta | pazienti in salvo

infoitinterno : Barletta, incendio lambisce l'ospedale: brucia la struttura della Protezione civile - ellyelle12 : RT @EsteriLega: Immigrato brucia l’ospedale ligure: 85 persone sfollate e tre intossicati - Nica65961590 : RT @EsteriLega: Immigrato brucia l’ospedale ligure: 85 persone sfollate e tre intossicati - AlessioColzani : ?? #RISORSA PAGATRICE DI PENSIONI BRUCIA #OSPEDALE: CHOC A #PIETRA #LIGURE Immigrato piromane in Liguria, tre intos… - ariolele : RT @EsteriLega: Immigrato brucia l’ospedale ligure: 85 persone sfollate e tre intossicati -

La Repubblica

... maledetta", che la sveglia nella notte mentre un incendioLos Angeles illuminando la ... Verrà rinchiusa in unpsichiatrico , per la figlia si aprono le porte dell'orfanotrofio, dove ...Incendio Grottammare:capannone/ Rogo Vignole Borbera "Nube di cloro su città" Sul posto si ... per poi trasferirlo su un elisoccorso in codice rosso presso l'Santa Chiara di Trento, ... Barletta, incendio lambisce l'ospedale: brucia la struttura della Protezione civile. Trasferiti i pazienti in… Il rogo ha avuto origine dalla sede allestita per l'emergenza Covid, nella piastra adibita a spogliatoio per gli infermieri ...Attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa ...