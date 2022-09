zazoomblog : A Pontida tra nostalgia e speranze Matteo bravo? Sì ma lUmberto... - #Pontida #nostalgia #speranze #Matteo - GiCalvagna : RT @EsteriLega: Molto, molto bene. Ricordiamocelo a Pontida, tra una settimana. - faxfax2018 : RT @EsteriLega: Molto, molto bene. Ricordiamocelo a Pontida, tra una settimana. - Ernesto29296958 : RT @EsteriLega: Molto, molto bene. Ricordiamocelo a Pontida, tra una settimana. - ElisaconlaL : RT @EsteriLega: Molto, molto bene. Ricordiamocelo a Pontida, tra una settimana. -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sabato ritorna la tradizionale adunata della Lega: 'Salvini ha fatto molti errori, ora si è un po' ...Sabato ritorna la tradizionale adunata della Lega: 'Salvini ha fatto molti errori, ora si è un po' ... A Pontida, tra nostalgia e speranze. "Matteo Salvini bravo Sì, ma l’Umberto..." Il segretario della Lega insiste: «Servono subito 30 miliardi. In questo momento la preoccupazione sono le bollette degli italiani» ...È il più ingombrante dei leader italiani. Per il Paese, per gli alleati, per la Lega. Dopo il disastro del Viminale e il Papeete 2019, la ...