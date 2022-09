VAR, che errore in Juventus-Salernitana. Bonucci in gioco (Di lunedì 12 settembre 2022) Grave, gravissimo errore nel finale di una partita del tutto impazzita. Juventus-Salernitana è stato il match che non ti aspetti, una gara che sulla carta sembrava dover aver vincitore netto già in partenza, e che invece ha visto tutt’altra situazione nei 90 minuti. I padroni di casa sono andati sotto di due reti nel primo tempo, e soltanto al 90esimo sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio. Il pari forse stava già stretto a questa Salernitana che avrebbe sicuramente qualcosa in più ai punti. Ma il calcio è fatto di sliding doors, e il punto focale della partita, quello tanto discusso, diventa il calcio d’angolo in pieno recupero per la Juventus. Sulla battuta parte Cuadrado, il quale trova in area Milik che riesce a girare di testa in rete. Se fosse andata semplicemente così, nessuno si ... Leggi su zon (Di lunedì 12 settembre 2022) Grave, gravissimonel finale di una partita del tutto impazzita.è stato il match che non ti aspetti, una gara che sulla carta sembrava dover aver vincitore netto già in partenza, e che invece ha visto tutt’altra situazione nei 90 minuti. I padroni di casa sono andati sotto di due reti nel primo tempo, e soltanto al 90esimo sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio. Il pari forse stava già stretto a questache avrebbe sicuramente qualcosa in più ai punti. Ma il calcio è fatto di sliding doors, e il punto focale della partita, quello tanto discusso, diventa il calcio d’angolo in pieno recupero per la. Sulla battuta parte Cuadrado, il quale trova in area Milik che riesce a girare di testa in rete. Se fosse andata semplicemente così, nessuno si ...

