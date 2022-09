Ultime Notizie – Empoli-Roma 1-2 | giallorossi ok con Dybala e Abraham

(Di lunedì 12 settembre 2022) Labatte 2-1 l’nel posticipo della sesta giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Per iin reteal 17? eal 71?, di Bandinelli al 43? il momentaneo pareggio dei padroni di casa. All’80’ il capitano dellaPellegrini sbaglia un calcio di rigore tirandolo sulla traversa. Gli azzurri finiscono la partita in 10 uomini per l’espulsione di Akpa Akpro all’87’. I capitolini salgono a 13 punti, a 1 lunghezza dalla vetta. L’è 16° a quota 4. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La Roma vince 2-1 a Empoli nel posticipo della sesta giornata di serie A. I giallorossi, reduci da due sconfitte, vanno in vantaggio con Dybala al 17', ma prima dell'intervallo sigla l'1-1 Bandinelli.