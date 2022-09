(Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'“non è una battaglia della Lega, ma deve essere una questione di civiltà che ilconsiglio dei ministri approva perchè la Costituzione la prevede”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteoal termine di un incontro con il gruppo dirigente della Cisl Lombardia, a Milano, interpellato sulle parole del presidente del Veneto Luca Zaia che chiedeva agli alleati del centrodestra chiarezza sull'. Proprio sulle dichiarazioni del governatore,ha detto che “fa bene qualcuno: dice che l'può aspettare ma costa zero e fa bene allo Stato e aiuta i cittadini, a nord come a sud”. “Non si porta via niente a nessuno, ma si rende l'Italia un paese più moderno ed efficiente, C'è già nel programma di governo”, ha concluso. – ...

AngeloCiocca : Come ha già detto #Salvini, ribadiamo a chi ce lo chiede che l’autonomia costa zero e fa bene allo Stato. Aiuta i c… - Tele_Nicosia : Salvini “L’autonomia va approvata dal primo Cdm” - ZerounoTv : Salvini “L’autonomia va approvata dal primo Cdm” - IlModeratoreWeb : Salvini “L’autonomia va approvata dal primo Cdm” - - Italpress : Salvini “L’autonomia va approvata dal primo Cdm” -

Agenzia ANSA

"Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo", così Matteosulla possibilità che il governo di centrodestra continui a sostenere militarmente Kiev. Il ... scosso anche sul tema dell'......sull'regionale la Lega chiede maggiore chiarezza prima del voto . È un cavallo di battaglia del Carroccio, accolto con timidezza dai Fratelli d'Italia ("niente fughe in avanti"). Per,... Autonomia, Salvini: "Va approvata in primo Consiglio ministri" - Italia MILANO (ITALPRESS) – L’autonomia “non è una battaglia della Lega, ma deve essere una questione di civiltà che il primo consiglio dei ministri approva perchè la Costituzione la prevede”. Lo ha ...La ministra agli Affari regionali il 25 settembre schierata da Calenda nel listino proporzionale per il Senato a Pavia ...