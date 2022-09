(Di lunedì 12 settembre 2022) Bubbaha vinto la gara deldellaCup. Il #45 di 23XI Racing ha festeggiato la seconda affermazione in carriera controllando al meglio la scena nel finale davanti a Denny Hamlin. Giornata perfetta per il pilota diche diventa ufficialmente il 18mo vincitore differente nelle 28 gare disputate in questo 2022. Joey Logano (Penske #22) ha provato subito a scremare il gruppo alla green flag insieme ad Alex Bowman (Hendrick Motorsports #48) ed a Tyler Reddick (RCR #8). Tutto è rimasto abbastanza tranquillo fino al 30mo passaggio quando, in uscita da curva 4, Kevin Harvick (Haas #4) ha colpito le barriere. Il due volte campione è stato costretto ad alzare bandiera bianca, un risultato negativo in ottica Playoffs dopo l’uscita di scena in quel di Darlington. Il californiano ...

30' alla gara della Cup Series in Kansas! Diretta su Mola TV con il commento di @SimoneIndovino e @Giovanni0797
Il programma di oggi in Kansas: 20:00 Pre-gara (USA, dalle 20:30 anche su NASCAR Trackpass) 21:00 Gara Cup Series

OA Sport

NASCAR Cup Series, Kansas: Wallace torna a vincere con Toyota
Bubba Wallace led an all Toyota charge in the last half of Sunday's NASCAR Cup Series race to score the victory at Kansas Speedway.
The NASCAR Cup Series playoffs continued Sunday with Bubba Wallace winning the Hollywood Casino 400.