Il display Always On dell’iPhone 14 Pro si spegne quando esci dalla stanza con un Apple Watch (Di lunedì 12 settembre 2022) Il display Always-on su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max si spegnerà in modo intelligente e automatico quando un utente lascia il suo iPhone in una stanza e esce mentre indossa un Apple Watch. Il display sempre attivo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max si spegnerà già quando l’iPhone è nella tasca di un utente o a faccia in giù su un tavolo, contribuendo a risparmiare la durata della batteria mentre il dispositivo non è in uso. Secondo lo YouTuber tedesco Felixba, che era presente allo Steve Jobs Theater per l’evento “Far out” di Apple la scorsa settimana e ha avuto tempo pratico con i nuovi prodotti, se un utente ha un Apple Watch abbinato all’iPhone 14 Pro e ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 settembre 2022) Il-on su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sirà in modo intelligente e automaticoun utente lascia il suo iPhone in unae esce mentre indossa un. Ilsempre attivo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sirà giàl’iPhone è nella tasca di un utente o a faccia in giù su un tavolo, contribuendo a risparmiare la durata della batteria mentre il dispositivo non è in uso. Secondo lo YouTuber tedesco Felixba, che era presente allo Steve Jobs Theater per l’evento “Far out” dila scorsa settimana e ha avuto tempo pratico con i nuovi prodotti, se un utente ha unabbinato all’iPhone 14 Pro e ...

