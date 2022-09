Ha ucciso la moglie Giulia a colpi di pietra e l’ha gettata nel fiume. I giudici lo fanno uscire dal carcere (Di lunedì 12 settembre 2022) Un omicidio efferato a cui seguì l’occultamento del cadavere. Nonostante questo i giudici hanno deciso per la riduzione della pena e la semilibertà. Era il 2009 quando la giovane Giulia Galiotto veniva uccisa, colpita in testa da una pietra. Il suo corpo fu poi gettato nel fiume Secchia. A farle tutto questo fu non uno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 settembre 2022) Un omicidio efferato a cui seguì l’occultamento del cadavere. Nonostante questo ihanno deciso per la riduzione della pena e la semilibertà. Era il 2009 quando la giovaneGaliotto veniva uccisa,ta in testa da una. Il suo corpo fu poi gettato nelSecchia. A farle tutto questo fu non uno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sharkjeppe : @Liv1ngDead_Girl Wath di you mean? The man have to die? A cozza amara ci ho ucciso la moglie ci ho chiesto scusa, miii si è incazzato oo - domenicosabell1 : Marco Manzini ha ucciso la moglie e ora torna in semilibertà - santagiulietta : RT @rossotizianojpg: “Unos quantos piquetitos!” Cronaca di un femminicidio Frida Kahlo ha letto sul giornale la seguente notizia: un uomo h… - Paolett60592949 : RT @rossotizianojpg: “Unos quantos piquetitos!” Cronaca di un femminicidio Frida Kahlo ha letto sul giornale la seguente notizia: un uomo h… - sspliindoree : RT @rossotizianojpg: “Unos quantos piquetitos!” Cronaca di un femminicidio Frida Kahlo ha letto sul giornale la seguente notizia: un uomo h… -