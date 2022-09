Gina Lollobrigida in ospedale, operata per fratturata del femore (Di lunedì 12 settembre 2022) Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale dove è stata operata a causa di una frattura al femore, conseguenza di un incidente domestico avvenuto sabato.Le condizioni dell'attrice non destano preoccupazioni, ma dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico in programma oggi. Lollobrigida è candidata alle elezioni politiche del 25 settembre nelle liste di Italia Sovrana e Popolare quale indipendente sostenuta da Azione Civile, guidata da Antonio Ingroia.L'attrice al momento ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale che gestisce il suo patrimonio dopo che il suo assistente personale, Andrea Piazzolla, è stato indagato per circonvenzione di incapace. Il processo è ancora in corso e voci vicine all'attrice dicono che il factotum sarebbe al capezzale ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022), 95 anni, è stata ricoverata indove è stataa causa di una frattura al, conseguenza di un incidente domestico avvenuto sabato.Le condizioni dell'attrice non destano preoccupazioni, ma dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico in programma oggi.è candidata alle elezioni politiche del 25 settembre nelle liste di Italia Sovrana e Popolare quale indipendente sostenuta da Azione Civile, guidata da Antonio Ingroia.L'attrice al momento ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale che gestisce il suo patrimonio dopo che il suo assistente personale, Andrea Piazzolla, è stato indagato per circonvenzione di incapace. Il processo è ancora in corso e voci vicine all'attrice dicono che il factotum sarebbe al capezzale ...

