Favori al settore del turismo, dieci arresti in Salento (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono imprenditori e politici della provincia di Lecce tra le persone coinvolte nell'inchiesta condotta dai carabinieri e dalla guardia di finanza insieme a funzionari della polizia provinciale, che ha portato questa mattina all'esecuzione di 10 provvedimenti cautelari, due in carcere e otto ai domiciliari. Arrestati il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi e altri 9 tra politici e imprenditori. Coinvolto anche il presidente di Federalberghi di Lecce Le misure cautelari sono firmate dal gip Cinzia Vergine su richiesta del procuratore aggiunto Valeria Elsa Mignone. L'inchiesta sarebbe partita da un'indagine dei carabinieri su vicende di presunta corruzione, soprattutto nel settore del turismo, e si è poi intrecciata con una recente indagine della Finanza, chiamata "Re Artù", su presunti intrecci tra politica e sanità.

