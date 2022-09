Elisa Isoardi, orrendo risveglio per la conduttrice: la pessima notizia di queste ore (Di lunedì 12 settembre 2022) Elisa Isoardi, nota presentatrice televisiva, è finalmente tornata in tv con un programma tutto suo. Purtroppo però, le recenti notizie non le avranno di certo fatto piacere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta La nuova trasmissione della bellissima conduttrice piemontese ha aperto i battenti proprio nella giornata di ieri, domenica 11 settembre. Il format da lei presentato sulle frequenze di Rai Due si intitola “Vorrei dirti che…”. Il programma è un’idea del tutto originale, anche se è atteso da una sfida quasi ‘proibitiva’ a causa dell’altissima concorrenza in quella fascia oraria dell’ultimo giorno della settimana. Elisa Isoardi (Websource)Come i telespettatori italiani sanno bene infatti, la Isoardi dovrà affrontare due colossi della tv, vale a dire Mara ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 12 settembre 2022), nota presentatrice televisiva, è finalmente tornata in tv con un programma tutto suo. Purtroppo però, le recenti notizie non le avranno di certo fatto piacere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta La nuova trasmissione della bellissimapiemontese ha aperto i battenti proprio nella giornata di ieri, domenica 11 settembre. Il format da lei presentato sulle frequenze di Rai Due si intitola “Vorrei dirti che…”. Il programma è un’idea del tutto originale, anche se è atteso da una sfida quasi ‘proibitiva’ a causa dell’altissima concorrenza in quella fascia oraria dell’ultimo giorno della settimana.(Websource)Come i telespettatori italiani sanno bene infatti, ladovrà affrontare due colossi della tv, vale a dire Mara ...

