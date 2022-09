Auto parcheggiate senza assicurazione tra Miano e Scampia | sequestrati 23 veicoli

FabSor12 : RT @EdoardoBuffoni: Assurdo. A Centola, Campania, il sindaco rinvia al 19 l'apertura delle scuole perché ci sono ancora tanti turisti e aut… - licia_la : RT @EdoardoBuffoni: Assurdo. A Centola, Campania, il sindaco rinvia al 19 l'apertura delle scuole perché ci sono ancora tanti turisti e aut… - SimonettaGiaco1 : RT @EdoardoBuffoni: Assurdo. A Centola, Campania, il sindaco rinvia al 19 l'apertura delle scuole perché ci sono ancora tanti turisti e aut… - C1Corrado : @Colubro2208 Io rapivo le vergini e le mettevo all’asta per ricchi arabi, spacciavo coca e lsd, torturavo i neri, d… - EdoardoBuffoni : Assurdo. A Centola, Campania, il sindaco rinvia al 19 l'apertura delle scuole perché ci sono ancora tanti turisti e… -

Gazzetta di Parma

Il tentativo dei militari di fermarlo è stato vano, in quanto il pregiudicato ha ingaggiato un inseguimento, durante il quale ha danneggiato alcunesulla pubblica via, per poi ...È mobile quello che si vede collocato sui treppiedi ai bordi della strada o nelledella pattugliaai margini della carreggiata. È fisso invece quello che opera senza la presenza ... Ausiliari della sosta, multe anche alle auto parcheggiate a meno di un metro di distanza Poteva finire molto peggio. Un’auto parcheggiata e coinvolta in un incidente, ieri 11 settembre a Ponte a Egola di San Miniato, è finita contro un pedone, che in quel momento stava passeggiando sul ma ...Ha saccheggiato i profili Facebook di due amiche neopatentate che pubblicavano sui social le foto delle licenze di guida appena conseguite e, usando i loro dati, noleggiava auto Enjoy e poi ...