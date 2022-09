44 gatti sotto sopra (gioco) (Di lunedì 12 settembre 2022) I gatti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti della serie TV “44 gatti”, hanno messo sottosopra il loro mondo: aiutali a mettere ordine! Pesca una carta e cerca di ricostruire la scena nell’ordine giusto: Polpetta è... Leggi su europa.today (Di lunedì 12 settembre 2022) ILampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti della serie TV “44”, hanno messoil loro mondo: aiutali a mettere ordine! Pesca una carta e cerca di ricostruire la scena nell’ordine giusto: Polpetta è...

enpaonlus : Animali, cosa prevedono i programmi dei partiti? - iO Donna - Chi ama gli animali non si accontenta di promesse gen… - wirr0rs : TW//ANIMALI FERITI - _ _ _ _ _ _ QUESTO TIPO SPAMMA FOTO DI GATTI FERITI SOTTO AI POST PER FAVORE SEGNALATE IL POST… - pirataax : #90giorniperinnamorarsi jimena… mi sono trombata nani, ballerine, narcotrafficanti, contadini, il gonfiabile del ne… - Emilydefilippis : Se Bonucci si fa male, mette Rugani, è capace di dire a Pinsoglio di prendere il posto di Leonardo, ma Gatti non lo… - ZonaBianconeri : RT @porette3: Formazione ufficiale da post della #Juventus. Leggi sotto i capiscer che si lamentano perché non giocano...#Gatti e #Fagioli!… -