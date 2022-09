US Open 2022, John McEnroe sulla Finale tra Alcaraz e Ruud: “Norvegese molto solido, ma lo spagnolo è un fenomeno” (Di domenica 11 settembre 2022) Il giorno del giudizio. Non prima delle ore 22.00 italiane prenderà il via la Finale del tabellone di singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud degli US Open 2022. Lo scontro che assegnerà l’ultimo titolo Slam del 2022 avrà tanti significati: per il vincitore sarà la prima volta e soprattutto l’occasione per diventare n.1 del mondo. Una situazione che non si era mai verificata nella storia del tennis maschile e per questo l’atto conclusivo in programma ha una valenza storica. Inoltre, si parla di due tennisti giovani: Alcaraz, classe 2003, è il finalista più giovane a New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990; Ruud, classe 1998, è alla seconda Finale Major dopo quella persa a Parigi per mano di Rafael Nadal. A presentare ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Il giorno del giudizio. Non prima delle ore 22.00 italiane prenderà il via ladel tabellone di singolare maschile tra Carlose Casperdegli US. Lo scontro che assegnerà l’ultimo titolo Slam delavrà tanti significati: per il vincitore sarà la prima volta e soprattutto l’occasione per diventare n.1 del mondo. Una situazione che non si era mai verificata nella storia del tennis maschile e per questo l’atto conclusivo in programma ha una valenza storica. Inoltre, si parla di due tennisti giovani:, classe 2003, è il finalista più giovane a New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990;, classe 1998, è alla secondaMajor dopo quella persa a Parigi per mano di Rafael Nadal. A presentare ...

