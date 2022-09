Scuola | si torna in classe | in 2 anni 220 mila alunni in meno

(Di domenica 11 settembre 2022) Con l’avvio dell’anno scolastico si avranno 7.286.000(290con disabilità) e 366classi. L’anno scorso c’erano e 7.407.000 studenti (277.840 con disabilità) e 368.656 classi. L’anno scolastico 2020/21 era iniziato con 7.507.000 studenti (268.700 con disabilità) e 369classi. In duesi sono persi quindi più di 220studenti e 3classi, mentre glicon disabilità sono cresciuti di quasi 22unità, facendo quindi registrare un aumento dell’8%. I calcoli li fa la rivista La Tecnica dellasulla base dei numeri forniti in queste ore dal ministero dell’Istruzione. La percentuale più alta dicon disabilità si registra in Sardegna (4,56%), la più bassa in ...

