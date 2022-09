Sassuolo | Dionisi | 'L'espulsione di Ruan ha condizionato la partita Laurienté? L'unico che salta l'uomo'

DAZN_IT : Le parole di #Dionisi dopo la sconfitta del #Sassuolo contro l'#Udinese. #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : #Sassuolo, #Dionisi: 'Due partite oggi in campo. L'espulsione ci ha condizionato' - Emma_DMW : RT @DiMarzio: #SerieA | #SassuoloUdinese, le parole di Alessio #Dionisi al termine della partita - Manlikesuqar : RT @DiMarzio: #SerieA | #SassuoloUdinese, le parole di Alessio #Dionisi al termine della partita - DiMarzio : #SerieA | #SassuoloUdinese, le parole di Alessio #Dionisi al termine della partita -

...1 Udinese 3 L'Udinese al Mapei Stadium si prende la quarta vittoria di fila contro il. ... la squadra di Sottil sale cosi a 13 punti in classifica, quella diresta ferma a 6. (AGI) Sp2/...Ayhan 5,5 : nella ripresa ilcrolla, ma non certo per colpa del turco) All.5 : non solo la gestione dei cambi in inferiorità numerica, è da rivedere anche tutto il primo tempo, ...Il team neroverde oggi non è riuscito a battere l'Udinese. Ecco le parole del mister della squadra emiliana al termine del match ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per l’Udinese, che batte per 3-1 il Sassuolo nella sfida del ‘Mapei Stadium’, aperta dal gol di Frattesi nella prima frazione e chiusa […] ...