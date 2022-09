Roma, l’auto prende fuoco mentre è in transito: traffico in tilt sulla Tangenziale Est (Di domenica 11 settembre 2022) Roma. prende fuoco l’auto mentre è in corsa sulla Tangenziale Est. E’ successo nel pomeriggio di oggi domenica 11 settembre 2022. Auto in fiamme in Tangenziale La vettura ha preso fuoco mentre era in transito in Tangenziale est a Roma. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Il conducente si è accorto delle fiamme e ha accostato l’auto nella corsia di emergenza, dove è stata distrutta dal fuoco. Leggi anche: Roma, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 3,5 milioni di euro (VIDEO) Code e rallentamenti Il traffico è andato in tilt per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022)è in corsaEst. E’ successo nel pomeriggio di oggi domenica 11 settembre 2022. Auto in fiamme inLa vettura ha presoera ininest a. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Il conducente si è accorto delle fiamme e ha accostatonella corsia di emergenza, dove è stata distrutta dal. Leggi anche:, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 3,5 milioni di euro (VIDEO) Code e rallentamenti Ilè andato inper ...

CorriereCitta : Roma, l’auto prende fuoco mentre è in transito: traffico in tilt sulla Tangenziale Est - salida_pod : RT @Gianluca_Man: @salida_pod Neopatentato tornavo a casa ascoltando la partita in auto. Mi mancava un risultato per fare 12 al Totocalcio.… - Gianluca_Man : @salida_pod Neopatentato tornavo a casa ascoltando la partita in auto. Mi mancava un risultato per fare 12 al Totoc… - RDAlessio : @max_digiorgio @accionamotoit @PLRomaCapitale Quella che manca è una cultura dello #sharing, per questo ci sono sta… - CiroNoEuro : @SiliconBoy_Z @FelipeKarmelo @gennarolatrina In 'Sono Tornato' l'attore che fa M nella scena finale è a bordo di un… -

RICCARDO MANNINO, MARITO ALBERTO MATANO/ 'Viaggio di nozze Mi mette ansia...' Non solo, è un grandissimo appassionato di auto d'epoca, ma è anche un ambientalista visto che predilige la bicicletta per spostarsi a Roma. L'incontro con Alberto Matano gli ha cambiato la vita. ... La verità di Francesco Totti, dai tradimenti di Ilary ai Rolex spariti L'ex "10" della Roma ha finalmente deciso di raccontare la sua ... Totti contro Ilary: l'intervista al Corriere. Totti sceglie le ... parla di cimici piazzate nella sua auto, d'investigatori privati ... RomaToday Non solo, è un grandissimo appassionato did'epoca, ma è anche un ambientalista visto che predilige la bicicletta per spostarsi a'incontro con Alberto Matano gli ha cambiato la vita. ...'ex "10" dellaha finalmente deciso di raccontare la sua ... Totti contro Ilary:'intervista al Corriere. Totti sceglie le ... parla di cimici piazzate nella sua, d'investigatori privati ... Auto in fiamme in tangenziale est