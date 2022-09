Rescissione e colpo di scena | l’ex Serie A non trova pace | è ufficiale

(Di domenica 11 settembre 2022) Non c’è davveropercalciatore dellaA. Anche la nuova avventura finisce nel peggiore dei modi:del contratto. Certe volte ai calciatori non basta il talento o la voglia di fare. A decidere se una carriera deve decollare o essere stroncata ci si mettono spesso la fortuna, gli infortuni, ilre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

del contratto vicina, svelati i dettagli dell'addio. Il futuro di Miralem Pjanic subisce un improvvisodi scena. Il centrocampista bosniaco dopo essere stato confermato da Xavi ...NAPOLI - Sarebbe servito undi scena. Un coup de théatre, per dirla in lingua d'oïl: ieri il Napoli ha atteso Keylor Navas ... con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la: ...Una settimana dopo la fine del calciomercato estivo arriva l'addio improvviso. Futuro negli Emirati Arabi: rescissione del contratto ...Calciomercato Roma, insidia bianconera per il colpo immediato. Testa a testa per Tiago Pinto e nuovo inserimento ...